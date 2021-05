Alle 15 Impfzentren in Sachsen bleiben bis Ende Juli in Betrieb. Das teilte Sozialministerin Petra Köpping nach einer Kabinettssitzung in Dresden mit. Ab August sollen wie ursprünglich geplant nur die Impfzentren in Dresden, Leipzig und Chemnitz geöffnet bleiben und die 30 mobilen Impfteams in den Landkreisen. Darüber soll das Kabinett aber noch einmal beraten und nach Lage entscheiden, so die Ministerin. Die bisherige Schließung der Impfzentren Ende Juni war unter anderem von Vertretern der Regierungskoalition, von Lokalpolitikern und vom Deutschen Roten Kreuz kritisiert worden.

Neue Corona-Verordnung ab 10. Mai mit Schwellenwert 100

Das Kabinett hat auch die neue Corona-Schutzverordnung beschlossen, die vom 10. bis 30. Mai gelten soll. Sie greift aber erst, wenn in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt der Inzidenz-Wert von 100 unterschritten wird. Derzeit ist das in Sachsen nirgendwo der Fall. In Leipzig mit aktuell 111,6 und Dresden mit 116,2 könnte aber demnächst der Schwellenwert unterschritten werden. Ansonsten gilt weiter die Bundesnotbremse.

Erleichterungen für Geimpfte: Eine wesentliche Änderung in der neuen Verordnung betrifft Geimpfte und Covid-19-Genesene: Sie werden mit negativ Getesten gleichgestellt. Als geimpft gilt, wer zwei Impfungen erhalten hat, wobei die zweite Impfung mindestens 14 Tage zurückliegen muss.

Kontakte: Auch bei den Kontaktbeschränkungen gibt es eine Änderung: Unter einer 100er-Inzidenz können sich demnach in geschlossenen Räumen fünf Personen aus zwei Hausständen treffen, im Freien dürfen es zehn sein. Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres werden jeweils nicht mitgerechnet.

Gartencenter in Baumärkten dürfen ab sofort wieder öffnen, wie Köpping sagte. Die Regierung habe sich dabei Auslegung der Regeln in anderen Bundesländern angeschlossen.

Gastronomie und Tourismus: Die Öffnung der Außengastronomie ist unter Auflagen geplant, wenn die 7-Tage-Inzidenz in einer Region fünf Tage lang unter 100 liegt. Auf Campingplätzen und in Ferienwohnungen ist dann wieder Urlaub möglich, aber einer Inzidenz unter 50 auch in Pensionen und Hotels.

Corona-Neuinfektionen gehen langsam zurück

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche ist in Sachsen wieder gesunken. Das Robert Koch-Institut gab die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstag mit 204,2 an, nachdem sie am Vortag bei 215,5 gelegen hatte. Corona-Hotspots in Sachsen sind weiter der Erzgebirgskreis mit einer Wocheninzidenz von 335,6 und der Landkreis Mittelsachsen mit 332,5.