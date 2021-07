Die Corona-Inzidenz nimmt in Sachsen weiter zu - auf niedrigem Niveau. Das ergeben Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Donnerstagnachmittag. Demnach lag die Zahl der Neuansteckungen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen am Donnerstag bei 6,5. Am gestrigen Mittwoch lag die Inzidenz noch bei 5,5. Damit hat Sachsen die viertniedrigste Inzidenz aller Bundesländer. Nur die Nachbarländer Brandenburg (6,2), Thüringen (5,6) und Sachsen-Anhalt (4,1) liegen darunter. Auch der Wert für Deutschland insgesamt ist im Vergleich zum Vortag gestiegen - von 15,0 auf 16,0.

Sachsens Landeshauptstadt Dresden liegt mit 12,4 den vierten Tag in Folge über der 10er-Grenze, an der in Sachsen die Maskenpflicht beim Einkaufen hängt. Die Marke muss mehrere Tage in Folge überschritten werden, bevor die Pflicht wieder greift. Dresden hat bereits Änderungen angekündigt. So werden Kontakte wieder begrenzt, beim Einkaufen gilt wieder Maskenpflicht und in der Innengastronomie müssen Kontakte nachverfolgt werden.