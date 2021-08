Nach Einschätzung des RKI befindet sich Deutschland inzwischen am Beginn der vierten Corona-Welle. Auch jüngere Altersgruppen seien diesmal stark betroffen. So liege die Sieben-Tage-Inzidenz bei den 15- bis 34-Jährigen aktuell fast doppelt so hoch wie in der Gesamtbevölkerung. Die Älteren und Hochbetagten mit dem höchsten Risiko für schwere Covid-19-Verläufe sind dagegen meist schon geimpft.