Die Gesundheitsämter in Sachsen haben am Freitag 36 Neuinfektionen gemeldet. Das sind neun Fälle weniger als am vergangenen Freitag. Die meisten Neuerkrankungen gab es demnach in Dresden (8) und Leipzig (7). Vier Landkreise melden keine neuen Corona-Infektionen. Die Zahl der aktiven Fälle steigt um 20 auf 906.