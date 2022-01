Neujahrsansprache Ministerpräsident Kretschmer ruft zur Solidarität in der Corona-Pandemie auf

Kretschmer appellierte noch einmal an alle Menschen, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. "Viele von Ihnen haben Angehörige, Freunde, geliebte Menschen, die einen schweren Krankheitsverlauf hatten, die noch Monate später leiden oder die gestorben sind", sagte er.

Außerdem rief Kretschmer dazu auf, sich in der Pandemie an Experten zu orientieren. "Fallen Sie nicht auf die herein, die Misstrauen schüren, falsche Fakten verbreiten und Hass säen. Suchen Sie die Antworten bei denen, die etwas von ihrem Fach verstehen - bei unseren Wissenschaftlern und Ärzten", sagte er.