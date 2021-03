Ungewissheit bei Öffnung der Schulen nach Osterferien

Im Freistaat können sich im Moment offiziell also nur noch die Leipzigerinnen und Leipziger uneingeschränkt, ohne triftigen Grund, draußen bewegen. Das Sozialministerium weist darauf hin, dass grundsätzlich die Regelungen des Landkreises oder der kreisfreien Stadt gelten, in der sich eine Person befindet. Baumärkte und Gartencenter gelten jetzt übrigens als Versorger zum Grundbedarf, dürfen also überall offen bleiben. In Nordsachsen hält Landrat Kai Emanuel wenig von der Inzidenz-gebundenen Notbremse. Er ist sich sicher: Die meisten Infektionen passieren im Privaten: "Wir sollten unser Hauptaugenmerk darauf legen, dass wir die Leute davon überzeugen, dass sie Abstand halten, dass sie sich an die allgemeinen Regeln halten. Und ich denke, damit kriegen wir es doch eher in den Griff."

Ein weiteres Thema sind die Schulen. Wenn die 7-Tage-Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen über 100 liegt, müssen Schulen und Kitas wieder schließen. Umsetzen mussten das bisher acht Landkreise und Kreisfreie Städte in Sachsen. Seit gestern auch der Landkreis Mittelsachsen, der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und die Stadt Chemnitz. Durch die Osterferien wirkt sich das allerdings kaum aus. Stadtsprecher Matthias Nowak: "Dementsprechend wird die Zahl der Kinder, die in der Notbetreuung sind, sehr sehr gering sein. Wie es nach den Osterferien weitergeht, hängt davon ob, wie die neuen Regelungen in der Corona-Schutz-Verordnung des Landes aussehen."