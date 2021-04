Regel-Überblick Corona-Notbremse ab Sonnabend in Sachsen

Bundesweit ist heute das geänderte Infektionsschutzgesetz in Kraft getreten, die einheitlichen Regeln gelten aber erst ab Sonnabend. Sobald die Inzidenz an drei aufeinander folgenden Tagen über 100 liegt müssen auch in Sachsen Maßnahmen umgesetzt werden - etwa eine nächtliche Ausgangssperre. Wie die Regeln im Detail aussehen und was sie für Sachsen bedeuten? Ein Überblick.