Die einzige Regelung, die noch an die 7-Tage-Inzidenz gekoppelt ist, ist die sogenannte Hot-Spot-Regel. Diese sieht vor, dass Landkreise und Kreisfreie Städten, die eine Inzidenz über 1.000 aufweisen, eine nächtliche Ausgangsbeschränkung zwischen 22 Uhr und 6 Uhr für Ungeimpfte einführen. Diese tritt außer Kraft, wenn die Inzidenz drei Tage in Folge die Inzidenz von 1.000 unterschreitet. Am Sonntag lagen fünf Landkreise in Sachsen über einer Inzidenz von 1.000. Das betraf die Landkreise Meißen, Bautzen, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Nordsachsen und den Erzgebirgskreis.