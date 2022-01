Marcus Noller hat sich richtig ins Zeug gelegt. Als klar war, dass er seine beiden Fitnessstudios in Leipzig wieder öffnen kann, hat er direkt einen Schritt weitergedacht und einen Extra-Service für seine Kundinnen und Kunden organisiert: "Wir haben jetzt eine Indoor-Teststation von einem externen Dienstleister, der ein Zertifikat ausstellt, dass man auch in anderen Bereichen, wie Restaurants und Lokalen nutzen kann. Der wird uns jetzt erstmal zehn Tage begleiten, um zu schauen, ob die Anzahl der Testungen für ihn passt."

Die Tests sind essenziell, denn für die Studios im Freistaat gilt seit Freitag: Sie dürfen wieder öffnen, müssen sich aber an 2G-Plus halten. Geimpfte und Genesene müssen sich also zusätzlich testen lassen, bevor sie an die Geräte dürfen.