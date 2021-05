Als letzter Landkreis in Sachsen öffnet das Erzgebirge ab Montag, 31. Mai, seine Schulen im Wechselmodell. Damit gebe es nun im Freistaat keine Region mehr, in der Schulen und Kitas noch geschlossen bleiben müssten, teilte das Kultusministerium am Freitag mit. Aufgrund sinkender Corona-Infektionszahlen kehren zudem die ersten Schulen und Kitas in Sachsen wieder in den Regelbetrieb zurück. Im Vogtland sowie in der Stadt Leipzig gibt es ab kommenden Montag, 31. Mai, wieder regulären Unterricht. Die Corona-Testpflicht zweimal pro Woche sowie die Hygienemaßnahmen an den Schulen bleiben jedoch bestehen, hieß es.