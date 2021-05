Die Grundschulen im Landkreis Bautzen können in Absprache mit dem Landratsamt ab Donnerstag in den eingeschränkten Regelbetrieb gehen. Das teilte das Kultusministerium am Mittwoch mit. Der Schritt sei möglich, da die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Bautzen stabil unter 100 liege.