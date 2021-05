Auch die Stadt Chemnitz kündigte Schulöffnungen an. Sollte der Inzidenzwert auch am Mittwoch weiterhin unter 165 liegen, sollen am Freitag, 21. Mai, die Schulen im Wechselunterricht und die Kindertageseinrichtungen im eingeschränkten Regelbetrieb öffnen. Außerdem sollen Click & Meet und der Einzelunterricht in Musik-, Kunst- und Tanzschulen erlaubt werden. Zusätzlich kündigte die Stadt an, bis zum Wochenende die Freizeitanlagen am Konkordiapark, am Flughafen und an den bunten Gärten auf dem Sonnenberg wieder zu öffnen.