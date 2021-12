Sachsen hat rechtzeitig die strukturellen Verlegungen durchgeführt und ist insofern in der Lage einer Verbesserung.

Es bestehe die Aussicht, dass zumindest bis Jahresende keine Verlegungen außerhalb des Kleeblattes veranlasst werden müssten, sagt Berkling. Zum Kleeblatt Ost gehören Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Brandenburg und Berlin. Die bisher verlegten sächsischen Patienten sind nach Angaben des Koordinators fast alle in den Bereich des Kleeblattes Nord verlegt worden, also nach Niedersachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein.

Die Entwicklung Omikron, also der neue Virus-Typ, ist noch nicht berücksichtigt worden. Die Prognosen liegen noch nicht vor.

In Sachsens bildet die Region Erzgebirge/Vogtland laut Berkling weiterhin einen Schwerpunkt: "Das ist (...) das Cluster Chemnitz - es gibt drei Cluster in Sachsen - und die Verlegung verläuft in die Cluster Leipzig und Dresden."