Die gesunkene Zahl Corona-Infizierter hat auch den Testlaboren in Sachsen eine Verschnaufpause verschafft. Einer der großen Betreiber in Sachsen warnt aber vor einem möglichen Rückstau an Tests, wenn die Omikron-Welle Sachsen erreicht. Der Geschäftsführer des Labors Diagnosticum mit Sitz in Neukirchen, Christian Scholz, sagte MDR SACHSEN, derzeit seien die Kapazitäten für PCR-Tests zwar nur zur Hälfe ausgelastet. Er mache sich aber Sorgen, dass die Omikron-Variante auch zu mehr Infektionen bei den Beschäftigten der Labore führen werde. Dann habe das Unternehmen ein Problem, die in Hochzeiten bis zu 10.000 Proben am Tag zu bewältigen. Die Folge könnten lange Wartezeiten auf die Testergebnisse sein.