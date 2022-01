Die Omikron-Welle könnte Sachsen nach Berechnungen von Medizinern bereits in zwei bis drei Wochen treffen. Für den Fall hoher Personalausfälle durch steigende Infektionszahlen sehen sich viele Kommunen, Krankenhäuser und die Polizei in Sachsen gewappnet, wie eine Umfrage am Mittwoch ergeben hat. Vielerorts bestehen Notfallpläne bereits seit Beginn der Pandemie und werden jetzt noch einmal an die aktuelle Situation angepasst.

In der Landeshauptstadt Dresden etwa habe Oberbürgermeister Dirk Hilbert festgelegt, dass derzeit geschäftsübergreifend Notfallpläne erstellt, abgestimmt und auf ihre Stressresistenz überprüft werden. Damit sollten die prognostizierten Arbeitsausfälle durch Omikron bestenfalls sogar vermieden werden, teilte die Stadt mit. "Wir sehen uns jetzt alle Bereiche an und fragen uns, ob die Vorkehrungen ausreichen", so Hilbert. Zum Beispiel werde überprüft, welche IT-Fachleute aus anderen Ämtern man zusammenziehen könne, wenn der halbe Eigenbetrieb IT ausfallen sollte. Für den Fall sehr hoher Ausfälle kommt für die Stadt auch eine Notfalllösung in Frage.