"Impfen schützt Kultur" - mit diesem Appell richten sich die sächsischen Staatstheater und viele andere Kultureinrichtungen derzeit an die Ungeimpften. "Bleibt die Impfquote zu niedrig, laufen wir im nächsten Jahr auf das gleiche Szenario zu", erklärte jüngst Kulturminister Barabara Klepsch. "Das werden weite Teile unserer Kulturlandschaft auf Dauer nicht überleben, das können wir uns als Gesellschaft nicht leisten," so die CDU-Ministerin. Um die Dringlichkeit zu unterstreichen, wollen die Semperoper und das Staatsschauspiel am Freitag und Samstag selbst zu "Impfstellen" werden. Doch wie sieht es in den eigenen Häusern aus?

In der Dresdner Staatskapelle will man die Frage nach der Impfquote nicht beantworten und verweist auf den Datenschutz. Es gelte aber ein strenges Testregime mit einem wöchentlichen PCR-Test vor Proben, erklärt eine Sprecherin. Außerdem müssten sich Musikerinnen und Musiker, wenn sie ins Haus kämen, nach der 3G-Regel am Arbeitsplatz testen lassen, wenn sie nicht geimpft oder genesen seien. Probleme damit gebe es nicht. Nach Informationen von MDR SACHSEN hat sich allerdings ein Orchestermusiker, der sich weder impfen noch testen lassen will, krankschreiben lassen. Laut Medienberichten soll es in der Staatskapelle 30-40 Prozent Ungeimpfte geben.