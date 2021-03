Für Christen in Sachsen und weltweit ist Ostern der Höhepunkt des Jahres, an dem sie das Fundament ihres Glaubens feiern.

Für Christen in Sachsen und weltweit ist Ostern der Höhepunkt des Jahres, an dem sie das Fundament ihres Glaubens feiern.

Für Christen in Sachsen und weltweit ist Ostern der Höhepunkt des Jahres, an dem sie das Fundament ihres Glaubens feiern. Bildrechte: dpa

Die Kirchgemeinden in Sachsen bereiten sich auf das höchste Fest der Christenheit vor: das Osterfest. Anders als vor einem Jahr, wo Kirchen und Andachtsräume in Sachsen geschlossen blieben, sind sie diesmal nicht auf digitale Formate beschränkt und bereiten Angebote für Besucherinnen und Besucher zweigleisig vor. Analoge Gottesdienste sind im Freistaat weiterhin erlaubt - unter Einhaltung der seit Monaten üblichen Hygienemaßnahmen und in Abhängigkeit der Infektionslage am Ort. Zwar hatte der Bund darum gebeten, Gottesdienste nur digital zu feiern, das kurz darauf aber wieder zurückgezogen.