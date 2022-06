Nach den monatelangen Lockdowns scheitern viele sächsische Schulkinder an einfachen Turnübungen. Ursache ist neben der Corona-Pandemie der massive Ausfall von Sportunterricht an Sachsens Schulen, der nicht coronabedingt ist. Das hat eine Antwort auf eine Kleine Anfrage der Linken-Fraktion im Sächsischen Landtag ergeben.

Marika Tändler-Walenta (Linke) brachte die neuen Zahlen ans Tageslicht. Demnach fielen auch während der Öffnungszeiten der Schulen im Coronajahr 2020 ingesamt fast 22.000 Sportunterrichts-Stunden aus - und das in nur drei Monaten. Fand doch einmal Sport statt, sprang häufig eine fachfremde Lehrkraft ein. Betroffen von den Ausfällen waren alle Schultypen. Wegen geschlossener Schulen in der Corona-Zeit verbrachten Kinder viele Stunden vor dem Computer statt mit Bewegung (Symbolfoto). Bildrechte: imago images/Cavan Images

Im Zeitraum von nur drei Monaten vom 1. September bis 30. November 2020 fielen sachsenweit an Grundschulen rund 7.150 Sportstunden aus. Die meisten davon waren außerplanmäßig gestrichen worden. Das heißt, bespielsweise durch erkrankte Lehrkräfte, Streik, Bauarbeiten oder verspätete Schulbusse. Planmäßiger Unterrichtsausfall entsteht aufgrund von Lehrermangel oder fehlenden Raumkapazitäten.

Bewegung ist ein Ausdruck von Lebensfreude und Grundlage des kindlichen Lernens. Landesarbeitsstelle Schule-Jugendhilfe Sachsen Internetseite www.lernportal-sachsen-bewegung.de

An der Spitze bei Grundschulen lag der Standort Dresden des Landesamtes für Schule und Bildung (Lasub) mit mehr als 1.800 Ausfallstunden. An Oberschulen fielen sachsenweit im gleichen Zeitraum 8.614 Sportstunden aus, die meisten am Standort Chemnitz mit mehr als 2.400-maligem Ausfall des Sportunterrichts. An letzter Position beim Sportausfall rangieren sächsische Gymnasien. Hier fielen insgesamt knapp 6.100 Sportstunden aus, die meisten davon am Lasub-Standort Dresden mit 1.727 Ausfällen. Dabei sind die coronabedingten Ausfälle nicht einmal eingerechnet, durch die Schulen komplett geschlossen blieben. Kinder rennen gerne um die Wette. Während der Coronapandemie fiel das Lauftraining im Schulsport häufig aus. Bildrechte: imago/Sven Simon

Kurz vor der Corona-Pandemie kürzte das sächsische Kultusministerium auch die Zahl von Sportunterrichtsstunden im Lehrplan ein. Demnach findet an Grundschulen laut Lasub-Stundentafel Sportunterricht in den Klassen 1 bis 3 mit drei Wochenstunden statt, in Klasse 4 noch mit zwei Wochenstunden. An Oberschulen und Gymnasien der Sekundarstufe I sieht der Lehrplan Sport mit drei Wochenstunden in den Klassenstufen 5 und 6 und von Klassenstufe 7 bis 10 mit zwei Wochenstunden vor.

SLV: Wenig Bewegung außerhalb der Schule

Der Sportlehrerverband forderte damals mit einer Petition die "durchgängige sportmotorische Ausbildung im Umfang von drei Wochenstunden von der Grundschule bis zu den weiterführenden Schulen". Damals konnte keiner die bevorstehenden Schulschließungen in der Corona-Pandemie erahnen. Laut sächsichem Sportlehrerverband (SLV) kommt dem Schulsport eine wichtige Rolle zu, denn: "Nur ein Drittel der Kinder bewegt sich außerhalb der Schule", so Verbandspräsident Peter Pattke. Nicht nur Kinderärzte, auch die Landesarbeitsstelle Schule-Jugendhilfe-Sachsen, die ein Lernportal für Sort und Spiel bereithält, betonen, dass sportliche Kinder besser in der Schule lernen. Kultusminister Christian Piwarz (CDU) untersteht das Landesamt für Schule und Bildung. Bildrechte: dpa

Der sächsische Kultusminister Christian Piwarz (CDU) blieb bei seiner Antwort auf das Ergebnis der Linke-Anfrage, wie er den Ausfall von Sportunterricht verringern will, im Ungefähren. Er verwies auf den bestehenden Vertretungslehrerpool beim Lasub und betonte: "Oberstes Ziel ist die möglichst bedarfsgerechte Einstellung auch von Sportlehrkräften." Antworten für eine dauerhafte Lösung, wie Ausfälle im Sportunterricht wieder wettgemacht werden können, nannte er keine.

"Obstsalat" und "digitale Turnhalle" gegen pandemiebedingten Bewegungsmangel

Mit Bewegungsspielen wie "Obstsalat" in einer "digitalen Turnhalle" hat der SLV während der Lockdowns die Schülerinnen und Schüler mit Tipps im Netz versucht, fitzuhalten. Trotzdem bemängelt Peter Pattke, SLV-Präsident, in einem Gespräch im März 2021 mit dem Portal sportbuzzer.de: "Wenn man sich anschaut, wie viele Grundschüler heute noch einen Purzelbaum können, ist das wirklich verheerend."

In diesem April veröffentlichte der SLV zudem auf seiner Internetseite die ernüchternde Facharbeit eines Leipziger Schülers zum Thema Corona und sportliche Aktivitäten. Der Elftklässler von der Werner-Heisenberg-Schule in Leipzig hatte dazu seine Mitschüler und Mitschülerinnen befragt. Im Ergebnis stieg die Zahl der Schüler und Schülerinnen, die sich selten oder gar nicht sportlich betätigten, während des Lockdowns auf das Zweieinhalbfache an. Ein ähnliches Ergebnis wäre an vielen Schulen zu verzeichnen.