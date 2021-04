Cluster Chemnitz/Westsachsen am meisten ausgelastet

Aktuell ist die Belegung im Cluster Chemnitz/Westsachsen am höchsten in Sachsen. Hier sind 659 Betten auf den Normalstationen mit Covid-19-Patienten belegt (Stand: 20. April 2021, 12 Uhr). Das entspricht 81 Prozent der zur Verfügung stehenden Betten. Deswegen wurde Mitte vergangener Woche mit der Verlegung einzelner Patienten in die anderen beiden Cluster begonnen, teilte Brandrat Tilo Heschel von der Rettungsleitstelle Dresden mit. Diese ist nicht nur für den Bereich Dresden zuständig, sondern auch für überregionale Verlegungen.

Diese Verlegungen sind für jeden einzelnen Patienten ein sehr großer Aufwand und hochkomplex. Tilo Heschel Rettungsleitstelle Dresden

Diese Verlegungen brauchen eine genau Planung und viele Absprachen zwischen allen beteiligten Stellen. Als erstes müssen die Ärzte entscheiden, welcher Patient verlegt wird. Dazu ist seine Transportfähigkeit und sein Einverständnis beziehungsweise das seiner Familie erforderlich, wenn er sich selbst nicht mehr mitteilen kann. "Wir hatten in der letzten Woche einen Patienten, der zwei Mal für eine Verlegung angemeldet wurde. Aber beide Male hat seine Familie die Verlegung abgelehnt", erzählt Heschel.

Verlegungen zwischen den Clustern erfordern hohen Planungsaufwand

Als nächstes muss geklärt sein, welches Krankenhaus den Patienten oder die Patientin aufnimmt. Das entscheiden die medizinischen Verantwortlichen der Klinikcluster. "Es gibt drei Cluster und fünf Leitstellen", erklärt Heschel. "Eine Verlegung innerhalb der gleichen Leitstelle ist ziemlich einfach, eine Verlegung in den Bereich einer anderen Leitstelle ist wesentlich aufwendiger." Als Beispiel spricht Heschel über eine potenzielle Verlegung von Aue nach Dresden. Dazu muss seine Leitstelle zuerst in der zuständigen Leitstelle für Aue anrufen und klären, ob für den Transport ein Rettungswagen und das nötige Personal zur Verfügung steht.

Verlegungen von Covid-19-Patienten und -Patientinnen erfordern einen hohen Planungsaufwand und viele Absprachen. (Symbolbild) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

"Grundsätzlich ist es so, dass die Patienten gebracht werden", so Heschel. Falls in der zuständigen Leitstelle kein Wagen oder das nötige Personal bereitsteht, muss seine Leitstelle in der Leitstelle anfragen, in deren Bereich der Patient gebracht werden soll. Falls diese den Transport auch nicht übernehmen kann, stehen ein überregionales Fahrzeug und der Rettungshubschrauber zur Verfügung. "Falls aus irgendeinem Grund der Transport nicht an dem geplanten Tag stattfinden kann, geht das ganze Spiel von vorn los", so Heschel. Zusätzlich müsse dann geprüft werden, ob das Bett in der aufnehmenden Klinik überhaupt noch zur Verfügung stehen.

Zusätzliches Personal in der Leitstelle

Um den höheren Aufwand zu bewältigen, wurde das Personal in der Dresdner Leitstelle seit November um eine Stelle aufgestockt. Außerdem wird ein zusätzlicher Rettungswagen in Bereitschaft gehalten. "Aber das muss natürlich auch bezahlt werden", so Heschel. Das sei nicht in jeder Leitstelle möglich.

Zu Abweisungen durch die Kliniken kommt es in der Regel nicht, da die Rettungsstellen der Kliniken ihr Aufnahmemanagement der Situation angepasst haben. Landratsamt Bautzen

Dass es durch die Corona-Pandemie mehr Einsatzfahrten gibt, kann Heschel nicht sagen. "Es fallen auch geplante Fahrten weg, da geplante Operationen zum Teil nicht stattfinden zurzeit", sagt er. "Und spontane Fahrten sind von Tag zu Tag verschieden. Man kann vorher nicht wissen, wie viele an einem Tag nötig sein werden." Das bestätigt auch das Landratsamt Bautzen auf Nachfrage. Die Auslastung des bodengebundenen Rettungsdienstes im Landkreis Bautzen sei im Normalbereich.

Einsatzzahlen beim Rettungszweckverband Südwestsachsen steigen

Die Anzahl aller Einsätze der Notfallrettung im Einsatzbereich des Rettungszweckverbandes Südwestsachsen lag im ersten Quartal auf einem ähnlichen Niveau wie im Jahr 2020 und 2019 ohne Coronavirus. Im April gebe es aber einen Anstieg im Vergleich zu den Vormonaten im Jahr 2021 von rund fünf Prozent. Im Vergleich zum April 2020 gibt es eine Steigerung von rund 15 Prozent, so der Rettungszweckverband Südwestsachsen auf Anfrage.

Da der Aufwand für die Schutzmaßnahmen des Personals und die Desinfektionsmaßnahmen zum Schutz der Folgepatienten hoch ist, hat sich die durchschnittliche Dauer aller Einsätze der Notfallrettung enorm erhöht, sodass es auch schneller zu Engpässen und Verzögerungen kommen kann. Auch Übergabezeiten an den Krankenhäusern verlängern sich und schlagen sich ebenfalls in der durchschnittlichen Einsatzlänge nieder. Rettungszweckverband Südwestsachsen