So liege zum einen das Ergebnis in der Regel erst am nächsten Tag vor, so dass Infizierte ohne Symptome in der Zwischenzeit andere Menschen anstecken könnten. Zum anderen seien die Lolli-Tests mit einem enormen Organisationsaufwand verbunden. Sie müssten täglich von rund 1.400 öffentlichen und freien Schulen eingesammelt und in Labore gebracht werden, so das Ministerium. Deshalb bleibe Sachsen bei dem bewährten Testverfahren und der Anwendung von Selbsttests.