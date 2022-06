Wer einen positiven PCR-Test hat, muss zu Hause bleiben - es sei denn, ein Arztbesuch steht an. Grundsätzlich gilt, dass Sie Ihre Unterkunft erst wieder verlassen dürfen, wenn Sie 48 Stunden symptomfrei sind. Bei der Symptomfreiheit zählen der Geruchs- und Geschmacksverlust nicht mit, da diese häufig über mehrere Wochen bestehen. Die Zeit der sogenannten Absonderung endet frühestens am fünften, spätestens am zehnten Tag. Es muss kein zusätzlicher Test durchgeführt werden, um die Quarantäne zu beenden. Ausnahmen gelten für Menschen in der Pflege, medizinischen Versorgung oder Eingliederungshilfe.



Abgesehen davon sollten enge Kontaktpersonen umgehend informiert werden. Wer mit anderen Menschen in einer Wohnung oder in einem Haus lebt, sollte sich (wenn möglich) von diesen fernhalten. Das positive PCR-Testergebnis sollten Sie zwingend aufbewahren, denn es gilt als Nachweis für die Absonderung für den Arbeitgeber und ist notwendig für das Genesenenzertifikat.