Sehenswert ist in jedem Fall der neue Aussichtsturm auf dem höchsten Berg im Zittauer Gebirge - der Lausche. Die Aussicht reicht bis ins Elbsandstein- und Erzgebirge und auf der anderen Seite Iser- und Riesengebirge. Nachdem die Inzidenzwerte auch in Tschechien deutlich gesunken sind, ist die Außengastronomie in Tschechien geöffnet, sodass ein Imbissstopp oder ein Eis kein Problem sind.



Im Kromlauer Park beginnt gerade die Blütenpracht. Inzwischen ist auch das Wasser am Rakotz-Ensemble wieder da. Damit ist nach der fast vier Millionen Euro teuren Sanierung nicht nur die Brücke wieder ein Blickfang. Und wer dann noch Lust hat, kann im benachbarten Fürst Pücklerpark ein Pückler-Eis naschen. Auch die Waldeisenbahn will zu Pfingsten wieder fahren.



Auch Schlauchboot/Kanu-Touren auf der Neiße sind wieder möglich. Es gibt verschiedene Anbieter mit Startmöglichkeiten in Hirschfelde, dem polnischen Radmeritz/Hagenwerder, Görlitz und Rothenburg.