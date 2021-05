Trotz wechselhaften Wetters haben am Pfingstwochenende viele Sachsen die jüngsten Corona-Lockerungen für einen Restaurantbesuch genutzt. Laut der aktuellen Corona-Schutzverordnung ist dieser im Freien oder auch in manchen Landkreisen noch gar nicht möglich. Dresden hatte vor Pfingsten die Regeln lockern können, weil die Zahl der Neuinfektionen gesunken war. In der Altstadt waren die Plätze vor Restautrants begehrt und Gäste ließen sich dort unter anderem Eis und Kuchen schmecken. Auch in Leipzig waren die Biergärten und Freisitze etlicher Cafés und Restaurants bis in die Abendstunden bevölkert.

Feiern in der Dresdner Neustadt

In der Dresdner Neustadt nutzten Hunderte Menschen nach einem Reporterbericht die Lockerungen für ausgelassene Feiern. Straßenbahnen hätten es an der Ecke Rothenburger-/Louisenstraße schwer gehabt, durch die Menschenmenge zu kommen. Zu Verstößen gegen Corona-Regeln konnte die Polizeidirektion Dresden am Sonntag keine Auskunft geben. Beamte waren für Kontrollen vor Ort. Hunderte Menschen feierten nach Reporterangaben am Sonnabend in der Dresdner Neustadt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Hochbetrieb an den Grenzübergängen