Das sächsische Sozialministerium teilt auf Anfrage mit, man habe die slowakische Teststrategie diskutiert, halte sie aber anhand der in einigen Landkreisen gemachten Erfahrungen für nicht sinnvoll. "Es gab die Angebote in zwei Kommunen und die Testangebote für Schulen. Sämtliche Angebote wurden von jeweils rund 30 Prozent der Anspruchsberechtigten genutzt, es gab nur eine sehr geringe Anzahl positiver Testergebnisse", heißt es in der schriftlichen Auskunft.