Auf Live-Musik musste in der Corona-Pandemie lange verzichtet werden. Doch die Organisatoren der sogenannten Picknick-Konzerte haben eine Lösung gefunden: Konzerte auf der Picknickdecke unter freiem Himmel und mit Abstand. Zahlreiche Künstler treten in dieser Form im Sommer in Dresden und Leipzig auf. Mit dabei sind zum Beispiel Giant Rooks, Von wegen Lisbeth, Nura und Antilopen Gang. Spielorte sind in Sachsen die Agra-Messe in Leipzig sowie die Flutrinne in Dresden. Deutschlandweit finden die Konzerte in 14 Städten statt.