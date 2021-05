Schulschließungen, Online-Unterricht, Quarantäne – Familien haben auch in Sachsen seit Monaten besonders unter der Corona-Pandemie zu leiden. Kultusminister Christian Piwarz (CDU) will deshalb schnellstmöglich die Impfpriorisierung aufheben und ganze Familien durchimpfen. Zuerst hatte die "Leipziger Volkszeitung" darüber berichtet. Im Gespräch mit MDR SACHSEN sagte er: "Die durch die Bundesnotbremse erneut notwendig gewordenen Schulschließungen bringen Familien teilweise in sehr schwierige Situationen. Ich will vorbeugen, damit wir im Herbst nicht in eine ähnliche Situation geraten", erklärte Piwarz.