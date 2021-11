Auch für Weihnachtsmärkte soll es in der Überlastungsstufe strengere Regeln geben, als sie bislang geplant waren. So soll in den Verweilbereichen unabhängig von der Personenanzahl eine 2G-Pflicht gelten. Die bisher gültige Verordnung hat diese Regeln erst ab 1.000 verweilenden Gästen vorgesehen. Eine explizites Verbot von Weihnachtsmärkten sieht auch die neue Verordnung nicht vor. Ministerpräsident Michael Kretschmer hatte allerdings an die Kommunen appelliert, die Märkte abzusagen. Die Entscheidung zu den Weihnachtsmärkten sei schwierig, so Köpping. "Die Weihnachtsmärkte sind nicht verboten", sagte sie. "Aber wenn ich Bürgermeisterin wäre, würde ich sie nicht durchführen."