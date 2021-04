Denise Csizmadia-Stief betreibt ein Schnelltest-Zentrum im Dresdner Stadtteil Friedrichstadt. Seit der Einführung der kostenlosen Corona-Tests am 8. März haben sie und ihre Kollegen schon rund 1.200 mal getupft, getropft und ausgewertet. Für jeden sogenannten Bürgertest übernimmt der Bund Kosten in Höhe von maximal 18 Euro. Den Gesamtbetrag von rund 20.000 Euro rechnete die Betreiberin über die Kassenärztliche Vereinigung in Sachsen ab.

Verwirrung bei telefonischer Auskunft

Wann ihr das Geld überwiesen wird, weiß Csizmadia-Stief nicht genau. Vor gut einer Woche habe sie sich bei der Kassenärztlichen Vereinigung nach Erstattungen erkundigt, sagt sie. "Eine Mitarbeiterin sagte uns, dass sie selbst intern noch nicht genau wüssten, wie das alles funktioniert." Man rechne intern wohl mit vier Monaten, sagt Csizmadia-Stief. So lange werde sie jedoch nicht in Vorkasse gehen können. Vielleicht noch diesen Monat, dann gehe das Geld allmählich aus.

Abrechnung einmal pro Monat

Doch so lange wird Csizmadia-Stief aller Voraussicht nach gar nicht durchhalten müssen. Rein rechtlich habe die Kassenärztliche Vereinigung zwar die Möglichkeit, nur einmal im Quartal abzurechnen, sagt deren Vorstandsvorsitzender Klaus Heckemann. Man habe sich aber für eine monatsweise Abrechnung entschieden. Abrechnungen, die bis zum 5. April eingegangen seien, seien an das Bundesamt für Soziale Sicherung weitergereicht worden. Die Zahlungen von dort sollten am 15. April erfolgen.

Bundesamt erwartet fristgerechte Erstattung