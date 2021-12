Weil derartige Aktionen häufig in Messengerdiensten wie Telegram geplant werden, hatte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer in der ZDF-Sendung "Maybritt Illner" von Buschmann gefordert, tätig zu werden - sprich, Gesetze zu verschärfen. Doch Buschmann wiegelte ab, es gebe wichtigere Dinge. Die Debatte endete in einem in Teilen wütenden Wortgefecht.