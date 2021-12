Am Sonnabend haben in zahlreichen Orten in Sachsen wieder Menschen gegen die Corona-Einschränkungen protestiert. So versammelten sich in Oschatz gegen 14:30 Uhr 50 Personen mit Transparenten und Fahnen entlang der B6. Obwohl die Versammlung mit einer solchen Teilnehmerzahl gegen die aktuelle Corona-Notverordnung verstößt, stoppte sie die Polizei nach eigenen Angaben nicht. Eine Sprecherin wies auf Anfrage von MDR SACHSEN darauf hin, dass die Versammlungsbehörde des Landkreises zuständig gewesen sei.

Ein Vertreter der Behörde löste die Versammlung auf Nachfrage von MDR SACHSEN laut Polizei allerdings ebenfalls nicht auf, sondern gruppierte die Teilnehmenden. Sie wurden den Angaben zufolge in Bereiche mit maximal zehn Personen unterteilt, sodass die Anforderungen der Corona-Notverordnung erfüllt waren. Nur vereinzelt hätten sich in den verschiedenen Blöcken kurzzeitig mehr als zehn Personen aufgehalten. Diese seien weggeschickt worden, hieß es. Nach Polizeiinformationen verlief der Protest friedlich ohne Störungen oder Zwischenfälle. Rund 150 Personen versammelten sich auf dem Obermarkt in Freiberg.

Aggressives Paar am Glühweinstand in Freiberg

Anders war das in Freiberg, wo laut Polizei kurz nach 16 Uhr 150 Personen auf dem Obermarkt zusammenkamen. Ein Pärchen, das an einer geschlossenen Weihnachtsmarkt-Bude mit Glühwein angetroffen wurde, widersetzte sich der Polizei. Die Beamten hatten die beiden aufgefordert, das Glühweintrinken zu beenden und den Platz zu verlassen. Sie weigerten sich und wollten auch ihren Ausweis nicht zeigen. Der Mann wurde wenig später aggressiv und verletzte einen Beamten leicht. Gegen ihn wurde Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte in Verbindung mit Körperverletzung erstattet. Mehrere Polizeibeamte überwältigen einen Teilnehmenden des Protests, der aggressiv gegenüber einem Polizisten geworden war.