Diese Demonstranten stellten sich in Chemnitz den "Corona-Spaziergängern" in den Weg. Bildrechte: Harry Härtel

Auch in Chemnitz und Zwickau beteiligten sich Hunderte an den Protesten. Dabei kam es in Chemnitz zu Auseinandersetzungen mit Teilnehmern einer Gegenkundgebung. Diese hatten sich 300 Teilnehmern eines Aufzuges gegen die Corona-Beschränkungen entgegengestellt, der sich trotz der Ansprachen der Polizei in Bewegung gesetzt hatte. Die 27 Demonstranten aus dem linken Spektrum verstellten in der Webergasse den Weg und suchten laut Polizei die Konfrontation. Beide Lager wurden getrennt. Als die 27 die Polizeikette durchbrechen wollten, wurden sie festgesetzt und Anzeigen gegen sie gefertigt. Der nicht genehmigte "Corona-Spaziergang" wurde unterdessen fortgesetzt.



In Zwönitz gelang es der Polizei nach eigenen Angaben, eine Versammlung auf dem Markt und einen Aufzug zu verhindern. Vier Personen erhielten eine Anzeige wegen Verstoßes gegen die Corona-Notfallverordnung.