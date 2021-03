In Görlitz trafen sich am Sonntagmorgen rund 130 Personen zu einem Autokorso zum Thema "Freiheitliche Grundrechte bewahren". Der Autokorso führte entlang der Bundesstraße 99 von Görlitz nach Zittau und anschließend über Olbersdorf nach Jonsdorf und Großschönau.

Wenig später kamen in Bautzen etwa 250 Teilnehmer zum einem Autokorso zusammen. Dieser stand unter dem Thema "Für die Bewahrung der freiheitlichen Grundrechte - gegen Impfpflicht und Dauerlockdown". Der Verband startete in Bautzen und fuhr über die B96 nach Zittau. Von dort aus führte die Strecke ebenfalls über Olbersdorf nach Jonsdorf und Großschönau. Bei dem Konvoi stellten die Polizisten fünf Verkehrsordnungswidrigkeiten fest.

Etwa 50 Beamte der Polizeidirektion Görlitz begleiteten die angezeigte Versammlung unter freiem Himmel in Großschönau. Unterstützung erhielten sie von Kräften der Bereitschaftspolizei. Die Polizisten wiesen die Teilnehmer auf die Einhaltung entsprechender Regelungen hin. In zwei Fällen wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen fehlender Mund-Nasen-Bedeckungen eingeleitet.

Am Sonnabend zogen durch Dresden mehrere hundert Menschen in einem nicht angemeldeten Zug und hielten sich dabei größtenteils nicht an die Corona-Vorschriften. Bis zu 600 Personen hätten an der Demonstration durch das Stadtzentrum teilgenommen, teilte die sächsische Polizei mit. "Das Gros der Beteiligten hielt sich nicht an die Abstände und die Maskenpflicht."