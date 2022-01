Landespolizeipräsident Horst Kretzschmar muss dies bestätigen. Seit der Notverordnung im November sehe er die Aufgabe der Polizei in erster Linie darin, die Verordnung umzusetzen . Das heißt: Kontakte auflösen, die Gesundheits- und Ordnungsämter unterstützen und Demonstrationen begleiten.

All das bindet Personal, das nun woanders fehlt. Auch mit krankheits- oder quarantänebedingtem Ausfall muss kalkuliert werden. Im November waren noch 1.000 von 14.000 Beamten nicht einsatzfähig. Mittlerweile sind es, wie im ganzen Land, weniger: nur noch knapp 260. Durch Omikron wird die Lage jedoch erstmal so angespannt bleiben und die Polizei weiterhin beschäftigen.

Doch Horst Kretzschmar sieht keine Alternative, als Abstriche zu machen: "Ich habe mich entschlossen, mehrere Aspekte ins Auge zu fassen. Muss ich jetzt unbedingt Präventionsarbeit in Schulen machen? Nein. Also sind wir nicht in Schulen gegangen und haben Internetaufklärung und Mobbing im Internet erläutert. Das habe ich zugunsten der Kontrollen und des Versammlungsgeschehen reduzieren lassen." Ebenso würden Verkehrskontrollen und Ordnungswidrigkeiten derzeit nur zu 50 Prozent ausgeführt und dokumentiert werden.