Pandemie Stiftung: Corona-Proteste sind "fundamentaler Angriff auf die Demokratie"

Hauptinhalt

Nicht erst seit Beginn der Pandemie versammeln sich in Sachsen vermeintlich besorgte Bürgerinnen und Bürger, um ihren Unmut über die politischen Verhältnisse zu äußern. Das Bundesland gilt laut Amadeu-Antonio-Stiftung spätestens seit der Pegida-Bewegung als Sammelbecken und Experimentierfeld für die rechtsextreme Szene in Deutschland und darüber hinaus. Sie nutze die Proteste gegen die Corona-Politik, um in breiteren Bevölkerungsschichten Fuß zu fassen.