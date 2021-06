Am Freitag startet die Fußball-Europameisterschaft - ein Ereignis, das viele Fans gemeinsam mit ihren Freunden und ihrer Familie vor dem Fernseher erleben wollen. Neben Public Viewing in der Gastronomie richten viele auch private Fußball-Partys in den eigenen vier Wänden aus. Doch welche Regeln gelten das private Public Viewing in Sachsen?