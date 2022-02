Der Rettungswagen habe keine Möglichkeit gehabt weiterzufahren, da es wegen der Straßensperrung auf der eigenen Spur keinen Spielraum gab und auf der Gegenfahrbahn die Fahrzeuge des Konvois keinen Platz gemacht hätten, berichtet die 23 Jahre alte Sarah Coun. Die Rettungssanitäterin, die in der Region Dresden tätig ist, möchte sich allerdings nicht politisch einmischen. Ihr geht es einzig und allein um das Wohl der Patienten.

"Die Verzögerung hat uns wertvolle Zeit gekostet, um den Patienten in die Klinik zu bringen. Nur dort kann er optimal versorgt werden, weil wir auf dem Rettungswagen leider nur begrenzte Mittel haben", sagt Coun und fügt an: "Es mag sein, dass es auch manchmal nur ein oder zwei Minuten sind, aber für den Patienten fühlt es sich halt wie eine halbe Stunde an."