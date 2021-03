Die angekündigten Regelverschärfungen vor Ostern in Sachsen haben teilweise heftige Kritik nach sich gezogen. Mehrere Verbände und Mitglieder von Parteien gaben an, von den geplanten Maßnahmen enttäuscht zu sein. Besonders die verordneten Ruhetage stoßen im Handel und dem Handwerk auf Ablehnung.

Der Handelsverband Sachsen hat indessen vor einem enormen Kundenansturm auf Supermärkte in der kommenden Woche gewarnt. Der Gründonnerstag sei seit Jahrzehnten einer der Tage im Jahr, an denen der Lebensmitteleinzelhandel am stärksten von Kunden frequentiert werde, sagte Hauptgeschäftsführer René Glaser. Müssten die Geschäfte wie geplant an dem Tag schließen, sei an den übrigen vier Verkaufstagen mit viel größeren Kundenzahlen zu rechnen. "Vor diesem Hintergrund wird das angestrebte Ziel von Kontaktminimierungen nicht nur verfehlt, sondern ins Gegenteil verkehrt", gab Glaser zu bedenken.