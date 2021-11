Corona-Schutzverordnung Dehoga und Handwerkskammer kritisieren geplante 2G-Regel

Hauptinhalt

Aufgrund der steigenden Infektionszahlen soll in Sachsen ab dem 8. November die 2G-Regel bei Veranstaltungen, in Freizeit- und Kultureinrichtungen und in der Innengastronomie zur Pflicht werden. Auch die Weihnachtsmärkte könnten betroffen sein. MDR SACHSEN hat Reaktionen der betroffenen Branchen zusammengetragen.