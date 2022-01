In der neuen Corona-Notfallverordnung gibt es eine Unterscheidung von allgemein gültigen Regeln, die unabhängig von der Belegung der Krankenhausbetten und der Inzidenz gelten und Regeln, die in Abhängigkeit der Zahlen gelten.



Die Überlastungsstufe in Sachsen gilt, wenn die 7-Tage-Inzidenz von 1.500 überschritten wurde oder die Bettenbelegung mit Covid-19-Patienten auf den Normalstationen der Krankenhäuser 1.300 übersteigt oder die Bettenbelegung mit Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen der Krankenhäuser 420 übersteigt. Sobald einer dieser Überlastungswerte drei Tage in Folge überschritten wurde, müssen am übernächsten Tag die in Kraft getretenen Lockerungen rückgängig gemacht werden.