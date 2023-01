In Sachsen soll die Isolationspflicht für Menschen aufgehoben werden, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Außerdem sollen auch alle anderen verbliebenen landeseigenen Schutzmaßnahmen enden. Das hat Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) dem Kabinett vorgeschlagen. Demnach könnten ab 3. Februar alle Corona-Regeln aufgehoben werden.

Sachsen will die Isolationspflicht bei einer Infektion mit dem Coronavirus abschaffen.

Sachsen will die Isolationspflicht bei einer Infektion mit dem Coronavirus abschaffen.

Sachsen will die Isolationspflicht bei einer Infektion mit dem Coronavirus abschaffen. Bildrechte: dpa

Bislang gilt noch eine Absonderungspflicht von mindestens fünf Tagen für Menschen, die nachweislich mit dem Coronavirus infiziert sind. In Sachsen-Anhalt läuft die Isolationspflicht bereits am 31. Januar aus. "Angesichts der aktuellen Entwicklung ist ein Ende staatlicher Vorgaben geboten", sagte Köpping unter Verweis auf Entscheidungen in anderen Bundesländern und die aktuelle Pandemielage. Mitte Januar hatte Sachsen bereits die Maskenpflicht im sächsischen Nahverkehr abgeschafft.