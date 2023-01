Ab dem 3. Februar gibt es in Sachsen keine landeseigenen Corona-Schutzmaßnahmen mehr. Die Isolationspflicht für fortan oder bislang Corona-positiv getestete Menschen werde ebenso wie die verbliebenen sächsischen Masken- und Testpflichten aufgehoben, teilte das sächsische Gesundheitsministerium am Mittwoch mit und verwies auf einen entsprechenden Koalitionsbeschluss.

Zum 3. Februar fallen neben der Isolationspflicht auch die vom Freistaat vorgegebenen Masken- und Testpflichten in Gemeinschaftseinrichtungen für Geflüchtete und Obdachlose, Frauen-, Kinder- und Männerschutzeinrichtungen sowie im Maßregelvollzug weg. Es werde jedoch das Tragen von Masken im ÖPNV und in öffentlich zugänglichen Innenräumen empfohlen, wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann, hieß es.

Bislang gilt noch eine Absonderungspflicht von mindestens fünf Tagen für Menschen, die sich nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben. In Sachsen-Anhalt läuft die Isolationspflicht bereits heute, am 31. Januar aus. Mitte Januar hatte Sachsen bereits die Maskenpflicht im sächsischen Nahverkehr abgeschafft.

Sachsens Krankenhauskoordinator und Medizinischer Vorstand der Universitätsklinik Dresden, Michael Albrecht, sagt MDR SACHSEN, er hoffe, dass die generelle Maskenpflicht auch an Kliniken und in Arztpraxen zum April auslaufen werden. Diese Regelung beruht auf dem Infektionsschutzgesetz des Bundes und kann deshalb nicht von den Ländern in Eigenregie geändert werden. Zugleich verwies der Mediziner darauf, dass in Bereichen mit besonders gefährdete Patienten auch weiterhin Masken nötig seien.