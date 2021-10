Feiertag Sachsens Protestanten feiern Reformation mit Abstand und Masken

Am Sonntag feiern die evangelischen Kirchgemeinden in Sachsen Reformationsfest. Der Feiertag, der an den wortgewaltigen Reformator Martin Luther erinnert, steht auch in diesem Jahr unter besonderen Corona-Vorzeichen. Abstand, Hygienekonzepte und Maskennutzung sind üblich. Gesungen, musiziert und gefeiert wird trotzdem.