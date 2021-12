In den Zeiträumen vom 24. bis 26. Dezember sowie vom 31. Dezember bis 1. Januar wird die Ausgangsbeschränkung in Hotspots gelockert. Dann ist das nächtliche Verlassen der Wohnung für ungeimpfte und nicht genesene Personen erlaubt, um Gottesdienste zu besuchen. Diese dürfen ihre Unterkunft sonst nur in Ausnahmefällen verlassen. Die nächtliche Ausgangsbeschränkung gilt in Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen die 7-Tage-Inzidenz über 1.000 liegt.