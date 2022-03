Neue Verordnung Sachsen lockert weitere Corona-Regeln ab Sonnabend

Hauptinhalt

In allen Regionen Sachsens liegt die Corona-Inzidenz bei mehr als 1.000. Dennoch hat die sächsische Landesregierung weitreichende Lockerungen der Corona-Regeln auf den Weg gebracht. Nach Monaten dürfen demnach beispielsweise Diskotheken und Clubs wieder öffnen und in Restaurants und Hotels gilt 3G. Geänderte Regeln soll es auch in Kitas und Schulen geben.