Ein neues Regelwerk gibt es auch in den Bereichen Kitas und Schulen. Bereits in der vergangenen Woche hatte Sachsens Kultusminister Christian Piwarz (CDU) angekündigt, Lockerungen und mehr "Normalität zu ermöglichen". Die Lockerungen im Kita- und Schulbetrieb wurden ebenfalls in der Kabinettssitzung am Dienstag beschlossen und gelten den Angaben zufolge vom 7. bis 19. März.