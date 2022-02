Sachsen lockert einige Corona-Bestimmungen und Details bestehender Regeln in der neuen Notverordnung. "Wir ziehen gleich mit anderen Bundesländern. Wir lockern nicht mehr, als andere Bundesländer", sagte Sozialministerin Petra Köpping (SPD) bei der Vorstellung der Eckpunkte am Dienstag in Dresden. Sie verwies auf die Entwicklung des Infektionsgeschehens durch die Omikron-Variante. Sachsen müsse sich auf steigende Infektionszahlen einstellen - mit den höchsten Anstiegen Ende Februar. "Sachsen läuft der Omikronwand drei bis vier Wochen hinterher", so Köpping.