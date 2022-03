Ab Freitag soll in Sachsen eine neue Corona-Schutzverordnung in Kraft treten. Grundlage dafür ist das Infektionsschutzgesetz des Bundes, das in dieser Woche beschlossen werden soll. Dieses sieht für die Bundesländer drei Möglichkeiten vor: eine Verlängerung der bestehenden Regeln, die Einführung von sogenannten Basisschutzmaßnahmen oder die Möglichkeit durch den Landtag eine epidemische Lage auszurufen und damit weitere Schutzmöglichkeiten zu schaffen.

In Sachsen sollen die meisten Regeln der aktuellen Verordnung bis zum 2. April verlängert werden. In einigen Bereichen wird es Lockerungen geben. Auch in den sächsischen Schulen und Kitas sollen die bisherigen Regeln weitergeführt werden. Die Eckpunkte für die neue sächsische Corona-Schutzverordnung wurden am Dienstag in einer Pressekonferenz vorgestellt. Beschlossen werden soll die Verordnung am Donnerstag.