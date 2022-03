Was schreibt der Basisschutz des Bundes vor? Die Corona-Regeln werden Deutschlandweit deutlich gelockert. Ein Basis-Schutz wie die Maskenpflicht, etwa in Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen, kann in den Bundesländern allerdings bestehen bleiben. Auch die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr sowie die Testpflicht an Schulen sind weiterhin möglich. Entscheidend ist die Regelung im jeweiligen Bundesland. Im Luft- und Personenfernverkehr bleibt die Maskenpflicht bundesweit bestehen. Gleichzeitig sollen strengere lokal begrenzte Regelungen gelten, wenn es die Infektionslage vor Ort erfordert und das jeweilige Landesparlament dies beschließt. Damit die Landesparlamente ihre bisher geltenden Regelungen abändern können, ist eine Übergangsfrist vorgesehen: Maßnahmen, die auf der Grundlage des bisherigen Infektionsschutzgesetzes getroffen worden sind, können noch bis zum 2. April verlängert werden. Entscheidend ist die Regelung im jeweiligen Bundesland. Quelle: Bundesregierung

Die Fraktion der Grünen im Sächsischen Landtag hat sich am Dienstagvormittag für eine Fortsetzung der FFP2-Maskenpflicht in Innenräumen ausgesprochen. Der Wegfall dieser Schutzmaßnahme sei angesichts der Lage "keine gute Idee", sagte die Landtagsabgeordnete Kathleen Kuhfuß. "Die Infektionszahlen sind nach wie vor in Sachsen sehr hoch und damit auch die Behandlungszahlen in den Arztpraxen und Krankenhäusern. Die Überlastungsstufe auf den Normalstationen hat schon seit längerem die Marke von 1.300 überschritten." Zudem sei die Belastung in den Kliniken durch fehlendes Personal sehr hoch.