In Sachsen hat die Sieben-Tage-Inzidenz auf 100.000 Einwohner nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) am Dienstag bei 148,6 gelegen. Vor genau einer Woche hatte das RKI die Zahl mit 224,9 angegeben. Bundesweit betrug der Wert am Dienstag 307,2. Experten gehen allerdings davon aus, dass viele Corona-Fälle nicht erfasst werden, weil auf positive Schnelltests nicht immer ein PCR-Test folgt. Aber nur PCR-Testergebnisse werden in der Statistik gezählt. Außerdem melden nicht alle Gesundheitsämter ihre Daten tagesaktuell.