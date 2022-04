Mit kleinen Änderungen Sachsen verlängert Corona-Regeln bis 28. Mai

Auf die Sachsen warten entspannte Frühlingstage in Biergärten oder Schwimmbädern. Nachdem am 2. April die Sächsische Corona-Hygiene-Allgemeinverfügung auslief und mit ihr viele Beschränkungen, verlängert die sächsische Staatsregierung bis Ende Mai im Wesentlichen den Basisschutz. Kleine Änderungen erwarten Beschäftigte in Gesundheits- und Sozialeinrichtungen.